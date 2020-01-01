Елена Синица В медучреждениях Прикамья возобновляется оказание плановой помощи С 1 марта снова можно записаться на приём к узким специалистам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта в медучреждениях Пермского края возобновится оказание плановой первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень в своём личном профиле в Instagram.

Отмечается, что плановая специализированная помощь также возобновится как для взрослого, так и для детского населения.

Вновь начнут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения. В том числе будет проводиться углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом.

Анастасия Крутень добавила, что возобновляется проведение профилактических медосмотров несовершеннолетних и взрослого населения.

«Хочу напомнить жителям Пермского края о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, — отметила министр. — Да, сейчас мы ежедневно регистрируем снижение заболеваемости COVID-19, и это радует. Но надо иметь в виду, что вирус продолжает функционировать, и нужно по-прежнему носить маски — и в общественных местах, и в поликлиниках».

Также сообщается, что амбулаторные консультативно-диагностические центры (АКДЦ) в детских поликлиниках закрываются. Взрослые АКДЦ пока будут работать, но в одной из поликлиник каждого района. Их адреса сообщат позднее.

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