Пермское предприятие задолжало работникам 2 млн рублей Долг был погашен после вмешательства прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По требованию прокуратуры Орджоникидзевского района Перми работникам промышленной организации ООО «Технологии защиты металлов» выплачено более 2 млн руб. задолженности по зарплате, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушение со стороны работодателя было выявлено в ходе прокурорской проверки. Она показала, что перед 46 работниками предприятия сформировалась задолженность по оплате труда за январь 2022 года.

В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении, а в защиту прав работников в суд направлено 46 заявлений от пострадавших.

После принятия комплекса мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашена в полном объёме.

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