Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с ростовскими армейцами Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар-Пермь» в своём третьем спарринг-матче на сборах в Сочи сыграл вничью с ростовским СКА, который выступает во втором дивизионе ФНЛ. Игра завершилась со счётом 1:1.

Иван Маркелов забил первый гол команды на этих сборах — на 14-й минуте встречи.

Напомним, ранее подопечные Рустема Хузина потерпели два поражения. Вначале пермяки уступили «Динамо» из Минска — 0:2, а 26 февраля «Динамо» из Брянска — 0:3.

«Амкар» продолжит тренировки и игры на черноморском побережье, где запланированы контрольные игры с саратовским «Соколом» (3 марта) и молодёжным составом клуба Премьер-лиги «Сочи» (5 марта).

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