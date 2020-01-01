Андрей Стрельцов
«Амкар» сыграл вничью с ростовскими армейцами
ФК «Амкар-Пермь» в своём третьем спарринг-матче на сборах в Сочи сыграл вничью с ростовским СКА, который выступает во втором дивизионе ФНЛ. Игра завершилась со счётом 1:1.
Иван Маркелов забил первый гол команды на этих сборах — на 14-й минуте встречи.
Напомним, ранее подопечные Рустема Хузина потерпели два поражения. Вначале пермяки уступили «Динамо» из Минска — 0:2, а 26 февраля «Динамо» из Брянска — 0:3.
«Амкар» продолжит тренировки и игры на черноморском побережье, где запланированы контрольные игры с саратовским «Соколом» (3 марта) и молодёжным составом клуба Премьер-лиги «Сочи» (5 марта).
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