Мария Сыропятова Пермский бар заплатит 100 тыс. руб. за проигрывание песен зарубежных исполнителей По мировому соглашению сумма была снижена вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

Бар в Перми выплатит 100 тыс руб. за проигрывание песен зарубежных исполнителей. Согласно мировому соглашению, утверждённому Арбитражным судом Пермского края, владельцы ООО «Пермский бар» признали использование десяти произведений зарубежных исполнителей в помещении бара «Etc» на ул.Краснова, 1б без договора с правообладателями.

Среди пострадавших – группы The Beach Boys и Ace of Base, а также певцы Стинг и Снуп Дог.

Владельцы ООО «Пермский бар» должны выплатить истцу, общероссийской общественной организации «Российское авторское общество», компенсацию за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений в размере 100 тыс. руб.

При этом первоначально истец просил установить выплату за нарушение использования авторских прав в 200 тыс. руб. Благодаря заключению мирового соглашения, сумма была снижена вдвое.

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