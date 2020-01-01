Новые случаи COVID-19 выявлены в 37 территориях Прикамья В Перми COVID-19 заразились 1 459 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавирусной инфекции подтверждены за прошлые сутки в 37 муниципалитетах Пермского края.

В Перми COVID-19 заразились 1 459 пациентов, всплеск (605 случаев) зафиксирован в Лысьвенском городском округе.

В Чусовском округе 218 заболевших, в Октябрьском 215, в Кунгурском муниципальном округе 196, в Чайковском 140, в Верещагинском городском 122, в Осинском 100.

В Кудымкарском и Частинском муниципальных округах выявлено по одному заболевшему.





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