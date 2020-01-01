В Пермском крае продлили действие антиковидных ограничений до конца марта Послабление только одно — перчатки можно не носить Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье до 31 марта продлено действие антиковидных ограничений. Соответствующий указ подписан губернатором сегодня, 28 февраля.

В соответствии с документом, в регионе сохраняется масочный режим в магазинах, общественном транспорте, театрах, лифтах и других местах массового скопления людей.

Кроме того, при посещении заведений общепита, культуры, спорта гражданам по-прежнему необходимо предъявлять сертификат об иммунизации.

На территории края всё так же ограничена работа организаций сферы общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00), кроме кафе в аэровокзальных комплексах и железнодорожных вокзалах. Требование также не распространяется на услуги по доставке и самовывозу.

Жителям в возрасте 60 лет и старше, не имеющим сформированного иммунитета, необходимо соблюдать режим строгой самоизоляции. Покидать жильё разрешено только в ряде экстренных случаев или для проведения вакцинации против COVID-19. Допустимы также походы в ближайший магазин и аптеку.

Добавим, что из указа исключено требование обязательного ношения перчаток в качестве средств индивидуальной защиты (норма в региональном указе приведена в соответствие с февральским постановлением главного санитарного врача России).

Напомним, с 1 марта в медучреждениях Прикамья возобновляется оказание плановой помощи.

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