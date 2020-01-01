За сутки в Пермском крае подтверждено 3809 новых случаев COVID-19 Выздоровели 5066 местных жителей, скончались 20 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 3809 человек, 550 из них — дети до 17 лет включительно. Выздоровели 5066 местных жителей, скончались 20.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 317 161 человека.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 3473 пациента, из них 319 в тяжёлом состоянии, 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 26 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 353 143 жителя.

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