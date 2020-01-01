В Перми автобусы №53 присоединятся к бескондукторной системе оплаты проезда
С просьбой о работе по новым правилам в дептранс обратился перевозчик
С 1 марта автобусный маршрут №53 в Перми переходит на бескондукторную оплату проезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. При этом с просьбой о переходе на новую систему оплаты перевозчик обратился в дептранс сам.
Напомним, 10 января в краевом начался поэтапный переход автобусных и трамвайных маршрутов на систему сбора оплаты проезда без участия кондуктора.
На сегодня по новым правилам работают 24 автобусных маршрута и все трамвайные.
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