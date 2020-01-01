Ещё один депутат Госдумы от Пермского края включён в санкционные списки Евросоюза Под санкции попал Дмитрий Скриванов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Скриванов

Константин Долгановский

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов включён в санкционные списки ЕС. Информация об этом появилась в Официальном журнале Евросоюза.

Как пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе депутата, на Скриванова наложили санкции, потому что он 22 февраля проголосовал за ратификацию договоров о дружбе между Россией, ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее в санкционные списки ЕС были включены шесть депутатов Госдумы РФ от Пермского края — все они проголосовали за обращение к президенту РФ с просьбой признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Дмитрий Скриванов в том голосовании не участвовал, потому что находился на больничном.

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