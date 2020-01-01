В пермском аэропорту задержано три авиарейса
Причиной этого стал туман
Утром в понедельник, 28 февраля, из-за тумана в пермском аэропорту были задержаны три рейса.
Сначала из-за ограниченной видимости на запасной аэродром в Уфу перенаправили рейс №1365 из Сочи (сейчас самолёт готовят к вылету в Пермь). В связи с этим задерживается и обратный вылет самолёта из Перми в Сочи.
Кроме того, сообщили в пресс-службе аэропорта, с задержкой в два с половиной часа вылетел рейс №1395 в Шереметьево.
Остальные рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло.
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