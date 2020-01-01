Елена Синица Финансовую компанию сети «Семья» ликвидируют «Финансы-Бизнес» оказывала услуги казначейства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГК «ЭКС» начала ликвидировать структуры «Финансы-Бизнес». Компания обслуживала сеть магазинов «Семья». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ликвидатором является замдиректора по корпоративному и правовому обеспечению ГК «ЭКС» Алексей Бодров.





По словам источников издания, компания «Финансы-Бизнес» оказывала в холдинге «услуги казначейства».





Напомним, в августе 2021 года ООО «Лента» завершило сделку по покупке группы компаний «Семья». В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединённый бизнес укрепит позиции компании как четвёртого по величине ретейлера в Перми. Цена покупки — 2,45 млрд руб.

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