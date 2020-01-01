В Пермском крае на этой неделе ожидается потепление до +2 градусов При этом в ночные часы может похолодать до −17 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Пермском крае ожидается тёплая погода, дневная температура будет на пять-шесть градусов выше нормы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Вплоть до субботы дневная температура будет колебаться вокруг нулевой отметки, при этом по ночам будет холодать до −10...−15 градусов.

Небольшие осадки начнутся с четверга, а в выходные, по предварительным прогнозам, в Пермском крае пройдут сильные снегопады, связанные с южным циклоном.

В субботу в юго-восточных регионах края возможны оттепели до +2 градусов.

К воскресенью интенсивность осадков снизится, но начнётся вторжение арктического воздуха. В большинстве районов днём похолодает до −4…−9 градусов.

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