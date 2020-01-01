Андрей Стрельцов «Молот» вновь проиграл «Торосу» Для победы в серии плей-офф башкирскому клубу осталось ещё раз добиться успеха Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» в четвёртом поединке серии плей-офф Кубка Петрова на своей площадке уступили нефтекамскому «Торосу» 1:6.

Во втором периоде единственную шайбу в составе пермской команды забил Илья Чефанов.

Теперь в серии, где побеждает тот, кто первым одержит четыре победы, лидирует «Торос» со счетом 3-1. «Молотобойцы» были сильнее соперника в первом матче в Башкирии, а затем три раза уступили, причём дважды на своей площадке.

Следующий поединок между командами вновь пройдет на пермском льду 2 марта.

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