Новые случаи коронавируса выявлены в 40 территориях Пермского края Лидерами по числу заражённых стали Пермь, Кунгурский округ и Чайковский Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирус выявлен у жителей 40 территорий.

В Перми заболело 768 человек, 385 местных жителей заразилось в Кунгурском муниципальном округе и 378 в Чайковском.

Более двухсот заболевших выявлено в Лысьвенском (270) и в Добрянском городских округах (267).

Более сотни — в Чусовском (177), Верещагинском (173), Краснокамском (165), Октябрьском (130), Очёрском (115) округах и в Пермском муниципальном районе (108).

Всего по одному новому случаю болезни выявлено в Оханском городском и Юсьвинском муниципальном округах.





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