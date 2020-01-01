Елена Синица Помещение Gatsby's bar в Перми выставлено на продажу Цена — 43 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Бар «Гэтсби». Создание коктейля

Алексей Баталин

В Перми выставлено на продажу помещение, в котором находится Gatsby's bar (ул.Советской,48). Цена — 43 млн руб. Объявление размещено на портале Avito.

Общая площадь помещения 297,7 кв.м. Также в собственности земельный участок 12,35 сотки.





Помещение имеет отдельную входную группу для посетителей с ул. Советская. Также имеется парковка перед зданием. Внутренний двор огорожен и обустроен, используется как летняя площадка кафе. Имеется отдельное складское помещение.





В объявлении отмечается, что помещение продается как готовый арендный бизнес. Помещение сдано в долгосрочную аренду под кафе.

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