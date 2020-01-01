Елена Синица Коронавирус выявлен в 41 территории Прикамья Большинство случаев заражения в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье случаи заражения коронавирусом обнаружено в 41 территории.

Так, в Перми заболело 1 425 человек, в Чайковском — 440, в Соликамском округе — 231. В Чернушинском округе инфицировано 230 прикамцев, в Октябрьском округе — 189, в Краснокамском— 186, в Верещагинском городском округе — 143, в Пермском районе — 129, в Кудымкарском округе — 108, в Березниках — 98, в Осинском округе — 97.





В Кунгурском округе выявлено ещё 89 случаев заражения, в Березовском округе — 55, в Оханском и Сивинском — по 50, в Куединском округе — 48, в Очёрском — 47, в Большесосновском — 46, в Кишертском — 44, в Бардымском — 42, в Юсьвенском — 41.





Ещё 33 заболевших в Чусовском округе, 26 — в Кочевском, 25 — в Нытвенском округе, 20 — в Частинском округе.





В Косинском округе заразились 19 человек, в Юрлинском округе — 17, в Ординском — 15, в Гайнском — 10, в Суксунском округе — восемь.





В Губахе коронавирус подтвержден у пяти пациентов, в Лысьвенском и Ильинском округах — у четырёх, в Звёздном — у трёх, в Карагайском округе — у двух.





В Гремячинском, Добрянском, Чердынском, Александровском, Уинском и Еловском округах по одному заболевшему.





Всего за период пандемии в регионе подтверждено 309 515 случаев заражения коронавирусом.

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