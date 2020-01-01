Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Торосу» с крупным счётом В серии плей-офф повёл клуб из Нефтекамска Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ХК «Молот» 26 февраля в рамках серии плей-офф ВХЛ принимал на своей площадке нефтекамский «Торос» и уступил со счётом 0:8. После этого поединка клуб из Башкирии повел в серии 2:1.

Как по окончании встречи заявил главный тренер ХК «Молот» Альберт Логинов, «комментировать особенно нечего. Хоккей — это прежде всего тяжелый труд. Вышли и думали, что играем дома, быстро забьем, решим исход. Но соперник показал, что хоккей это прежде всего тяжелый труд».

Завтра, 27 февраля, команды проведут повторный поединок в Перми. Напомним, что в следующий круг выходит команда первая одержавшая четыре победы.





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