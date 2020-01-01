Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в начале марта Обещан существенный перепад температур Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в ближайшие несколько суток характер погоды существенно не изменится — сохранятся холодные ночи и будут тёплыми дни. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в понедельник, 28 февраля, в регионе обещают переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы −10…−5°, днём −4…+1°, в Перми ночью обещают −7° ночью и около 0° днём.

1 и 2 марта ночью похолодает до −12…−7°, днём будет −5…0°, в Перми в ночные часы столбики термометров будут опускаться до −10°, днём будет около −2°.

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