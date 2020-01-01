За сутки в Пермском крае подтверждено 3 985 новых случая COVID-19 Выздоровели 8 175 человек, скончались 27 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 3 985 новых случая COVID-19. 919 заболевших - дети до 17 лет включительно. Выздоровели 8 175 человек, скончались 27.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 309 515.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 3 417 пациентов, 342 из них в тяжёлом состоянии, 118 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 26 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от COVID-19 1 352 722 жителя.





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