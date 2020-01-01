Пермь лишили права проведения Чемпионат Европы по кёрлингу 2022 года
Новое место проведения турнира пока не определено
Международная федерация кёрлинга (WCF) перенесла из России чемпионат Европы 2022 года. Он должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-служба организации.
Новое место проведения турнира пока не определено и станет известно позже.
Напомним, международные федерации многих видов спорта сейчас переносят турниры под своей эгидой из РФ из-за проведения спецоперации в Украине.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.