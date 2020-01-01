Пермь лишили права проведения Чемпионат Европы по кёрлингу 2022 года Новое место проведения турнира пока не определено Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Международная федерация кёрлинга (WCF) перенесла из России чемпионат Европы 2022 года. Он должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-служба организации.

Новое место проведения турнира пока не определено и станет известно позже.

Напомним, международные федерации многих видов спорта сейчас переносят турниры под своей эгидой из РФ из-за проведения спецоперации в Украине.





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