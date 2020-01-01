FIS отменила этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском Соревнования должны были состояться 25–27 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все запланированные соревнования в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Как говорится в сообщении, делается это «в интересах безопасности всех участников».

Таким образом, не состоятся соревнования на Кубок мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» 25–27 февраля, на Кубок мира по лыжной акробатике в Ярославле 26–27 февраля, на Кубок мира по лыжной акробатике в Москве 5 марта, на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле 18–20 марта, на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском 25–27 марта, на Кубок мира по лыжным гонкам в Тюмени 18–20 марта.

В FIS также сообщили, что расскажут о новых датах и местах проведения соревнований, как только они будут подтверждены.

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