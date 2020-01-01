В Перми за плохую уборку улиц подрядчиков оштрафовали на 2,8 млн рублей Самые крупные суммы удержаны с подрядчиков Свердловского и Ленинского районов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам февраля 2022 года подрядчиков, отвечающих за уборку снега в Перми, оштрафовали на общую сумму 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Самые крупные суммы удержаны с подрядчиков Свердловского и Ленинского районов.

Поясняется, что подрядчики допускали нарушения в содержании дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта.

Напомним, по итогам января с подрядчиков было удержано 9 млн руб., а в декабре — 3,2 млн руб.





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