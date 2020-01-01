Елена Синица
По итогам января подрядчиков оштрафовали на 9 млн рублей за некачественную уборку снега в Перми
В декабре общая сумма штрафов составляла 3,2 млн рублей
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По итогам января подрядчиков, отвечающих за уборку снега в Перми, оштрафовали на общую сумму 9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Поясняется, что подрядчики допускали нарушения в содержании дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта.
Также сообщается, что самые крупные суммы удержаны с подрядчиков Ленинского и Мотовилихинского районов.
Для сравнения: в декабре общая сумма штрафов составляла 3,2 млн руб.
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