Елена Синица По итогам января подрядчиков оштрафовали на 9 млн рублей за некачественную уборку снега в Перми В декабре общая сумма штрафов составляла 3,2 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам января подрядчиков, отвечающих за уборку снега в Перми, оштрафовали на общую сумму 9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что подрядчики допускали нарушения в содержании дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта.





Также сообщается, что самые крупные суммы удержаны с подрядчиков Ленинского и Мотовилихинского районов.





Для сравнения: в декабре общая сумма штрафов составляла 3,2 млн руб.

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