IT-компания Miro вывозит сотрудников пермского офиса в Амстердам
Сооснователь Miro Олег Шадрин отказался от комментариев
Компания Miro собирается вывезти всех сотрудников пермского офиса из России, об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, некоторые работники уже выехали в Амстердам, некоторые уезжают 27 февраля.
Сооснователь Miro Олег Шадрин отказался от комментариев.
Сервис для совместной удалённой работы Miro был основан пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в 2020 году. Первый офис стартапа находился в Перми (теперь его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско).
В настоящее время компания развивает сервис, который позволяет проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, обмениваться фото, видео и документами для распределённых команд. Его используют для коммуникации в том числе разработчики и дизайнеры.
По данным самой Miro, у неё больше 25 млн пользователей, в том числе среди крупнейших компаний мира, включая Google, Cisco, Dell и других IT-гигантов. Годовая выручка Miro составляет более $300 млн, что в три раза превышает результат прошлого года.
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