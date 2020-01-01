IT-компания Miro вывозит сотрудников пермского офиса в Амстердам Сооснователь Miro Олег Шадрин отказался от комментариев Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Компания Miro собирается вывезти всех сотрудников пермского офиса из России, об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, некоторые работники уже выехали в Амстердам, некоторые уезжают 27 февраля.

Сооснователь Miro Олег Шадрин отказался от комментариев.

Сервис для совместной удалённой работы Miro был основан пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в 2020 году. Первый офис стартапа находился в Перми (теперь его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско).

В настоящее время компания развивает сервис, который позволяет проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, обмениваться фото, видео и документами для распределённых команд. Его используют для коммуникации в том числе разработчики и дизайнеры.

По данным самой Miro, у неё больше 25 млн пользователей, в том числе среди крупнейших компаний мира, включая Google, Cisco, Dell и других IT-гигантов. Годовая выручка Miro составляет более $300 млн, что в три раза превышает результат прошлого года.





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