В минздраве Прикамья напомнили о работе амбулаторных центров в выходные дни Они открыты для пациентов с легким течением ОРВИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Как напомнили в минздраве региона, в Пермском крае по выходным дням продолжают работу амбулаторные консультационно-диагностические центры (АКДЦ). Перечень центров в Перми и в других территориях края, работающих 26 и 27 февраля, для детей и взрослых размещён здесь.

«Очень часто пациенты, заболевшие в выходной день, оттягивают лечение и планируют попасть к врачу в начале рабочей недели. Этот фактор может привести к созданию очередей в первой половине понедельника, а пациент будет вынужден ожидать приема. Поэтому специалисты рекомендуют — если вы почувствовали ухудшение здоровья в субботу или воскресенье, температура — до 38 градусов, не ждите, обратитесь в тот же день к врачу в специализированный центр», — подчеркнули в минздраве.

Напомним, АКДЦ были открыты с 25 января в связи с ожидаемым ростом заболеваемости. В них принимают взрослых пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 при температуре до 38 градусов, насморке, боли в горле, кашле, головной боли.

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