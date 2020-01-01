Новые случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах Прикамья
В Перми COVID-19 заразились 2 754 человек
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случае коронавирусной инфекции выявлены у жителей 27 муниципалитетов Прикамья.
В Перми COVID-19 заразились 2 754 человек, в Лысьвенском городском округе — 237, в Горнозаводском — 191, в Чусовском — 168, а в Краснокамском — 109.
В 6 территориях за сутки зафиксировано всего по одному новому факту заболевания: это Осинский, Чернушинский и Суксунский городские округа, ЗАТО Звездный, а также Уинский и Карагайский муниципальные округа.
Всего за период диагностики в крае Роспотребнадзором подтверждено 305 530 случаев новой коронавирусной инфекции.
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