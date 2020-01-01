В 2022 году в Перми будут отремонтированы шесть улиц у общеобразовательных школ Всего благодаря нацпроекту будут приведены в нормативное состояние 53 дорожных объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние 53 объекта. Это региональные трассы, а также дороги и улицы Перми, Пермского района, Краснокамского и Добрянского городских округов, отмечают в краевом минтрансе.

Так, в 2022 году будет отремонтировано шесть улиц, вблизи которых расположены общеобразовательные школы.

Среди них ул. Докучаева в Дзержинском районе Перми, где расположена школа «Мастерград». Ул. Докучаева, вблизи которой расположена школа, станет одним из самых протяжённых объектов ремонта в краевой столице. Её приведут в нормативное состояние на участке от ул. Ветлужской до развязки «Сосновый бор». Протяжённость ремонта составит 4,2 км. Работы будет выполнять ООО «Артинвестгрупп».

Также в предстоящем ремонтном сезоне в Перми будет полностью обновлена ул. Техническая — от ул. Дружбы до ул. Тургенева. Протяжённость ремонта составит 750 м. Отдельным контрактом на одном из перекрёстков будет установлен новый светофор. Вдоль этой улицы расположен корпус средней общеобразовательной школы №116.

В Орджоникидзевском районе приведут в порядок ул. Валежную на участке от ул. Песочной до лога протяжённостью 367 м. Этот объект удалось включить в план ремонта благодаря экономии, сформировавшейся в ходе проведённых торгов по основным объектам нацпроекта в краевой столице. Здесь расположена средняя общеобразовательная школа №45.

Кроме того, по данным минтранса Прикамья, в Свердловском районе Перми благодаря нацпроекту обновится ул. Клары Цеткин — 1,3 км от Комсомольского проспекта до дома №33. Подрядчиком выступит ООО «ТНК». Вдоль улицы расположена школа №96.

В Кировском районе Перми работы запланированы на ул. Адмирала Макарова. Вдоль неё расположена химико-технологическая школа «СинТез». Улицу приведут в нормативное состояние на отрезке от ул. Ушакова до ул. Светлогорской. Протяжённость ремонта составит 500 м. Подрядчиком выступит ООО «Монолит Строй».

Шестой улицей, вдоль которой расположены объекты образования, станет ул. Карла Маркса в Краснокамске. Здесь разместилось два корпуса средней общеобразовательной школы №8. Дорогу приведут в нормативное состояние на участке от ул. Карла Либкнехта до проспекта Мира. Работы будет выполнять ООО «Феникс групп».

Отметим, всего на 2022 год в рамках нацпроекта было запланировано к ремонту семь улиц вблизи образовательных учреждений. Благодаря своевременной контрактации один из этих объектов удалось отремонтировать и сдать в эксплуатацию уже в сезоне 2021 года. Это ул. Генерала Черняховского в Орджоникидзевском районе Перми, на которой расположена средняя школа №131, а также школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

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