Елена Синица Эксперты не рекомендуют сейчас покупать валюту и «подешевевшие» российские акции Также, по мнению экспертов, нет необходимости снимать наличные Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Данилов

Проблемы с картами международных валютных систем возможны только при проведении операций за рубежом. Внутри России же карты продолжат работать как раньше, передаёт газета «Пятница».

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов также отметил, что внутренние транзакции по картам в России будут осуществляться независимо от позиций Visa, Mastercard и санкций.





«Утверждается, что в нынешнем состоянии российская платёжная система является полностью автономной, все транзакции, и даже проходящие по картам Visa и Mastercard, замыкаются внутри России. Это означает, что независимо от позиции Visa и Mastercard и санкций внутренние транзакции по картам в России будут ходить», — цитирует Достова ТАСС.





Он также добавил, что при этом возможны технические сбои. В частности, может перестать работать токенизация для Apple Pay, Samsung Pay и других.





Также сообщается, что в прежнем режиме продолжит работать российская платёжная система «Мир». Таким образом, пенсионеры, бюджетники и другие пользователи системы будут защищены. Отмечается, что даже в случае карточных санкций собственники карт смогут снять деньги в банке, так как счета в российских банках не будут заморожены.





Помимо этого, эксперты рекомендуют сейчас не покупать валюту и не пытаться покупать акции российских компаний, которые ощутимо потеряли в цене. Эксперты отмечают, что пытаться в «горячей фазе» угадать с курсами валют или котировками акций — почти наверняка ошибочная тактика, в результате которой вы потеряете свои сбережения.

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