Елена Синица На ул. Строителей временно изменится схема движения транспорта Ограничения начнут действовать 5 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Строителей

Константин Долгановский

В Перми на ул. Строителей временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что изменения связаны с работами на путепроводе через железнодорожные пути на участке ул. Вишерской.





В период с 5 по 19 марта закроют сквозное движение по ул. Вишерской на участке от ул. Трамвайной до ул. Татьяны Барамзиной. Проехать можно будет от тоннеля до ул. Барамзиной.⠀





С 19 по 31 марта движение закроют полностью, в том числе через тоннель.





С 1 июня 2022 года по 1 сентября 2023 года закроют движение по ул. Вишерской до ул. Татьяны Барамзиной. Движение транспорта организуют по ул. Трамвайной с устройством временного объезда через тоннель по ул. Дзержинского.

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