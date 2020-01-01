Елена Синица Ночью 26 февраля в Прикамье похолодает до −11°C Ожидается небольшой снег и гололедица Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 26 февраля, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ветер будет юго-западный — ночью до 4–9 м/с, днём до 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит −11…−6°C, днём −4…+1°C.

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