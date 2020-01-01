За сутки в Пермском крае подтверждено 4052 новых случая COVID-19 Выздоровели 7350 жителей, 23 скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 4052 человека, в том числе 629 детей до 17 лет включительно. Выздоровели 7350 жителей, 23 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 305 530.

На сегодняшний день в Прикамье в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 3550 человек, 341 из них в тяжёлом состоянии, 112 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 25 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 350 237 жителей.

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