Елена Синица В России приостанавливают продажу туров с кешбэком Запланированная сумма на текущий этап программы почти полностью начислена туристам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Текущий этап программы туристического кешбэка досрочно заканчивается. Продажу туров закроют в ночь на 1 марта. Об этом сообщает Ростуризм в социальных сетях.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, по сравнению с предыдущими этапами, сейчас отмечается рост продаж по программе практически в четыре раза. Также в ведомстве отметили, что загрузка отелей выросла в среднем на 50%, и «это в условиях межсезонья и открытых зарубежных массовых направлений».





Догузова также сообщила, что сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Программой воспользовалось уже почти 700 тыс. человек. По словам руководителя ведомства, они приобрели поездки с кешбэком на 12 млрд руб. В соответствии с условиями, людям вернулось уже более 2,5 млрд руб.





«Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть ещё несколько дней, чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет ещё одно окно продаж — уже на осень-зиму. О точных датах продаж мы объявим чуть позже», — добавила Зарина Догузова.

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