Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 25 по 27 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

С 25 февраля в краевой библиотеке им. Горького проходит фотовыставка «Библиотека в лицах» (16+).

С 25 февраля в Доме актёра проходит выставка «По городу не спеша» (0+).

25 февраля в 18:00 в Пермской арт-резиденции откроется выставка «Эпизоды» (0+), которую представляют два художника — Александр Казначееев и Юрий Лапшин.

25 февраля в 19:00, 26 и 27 февраля в 18:00 в Театре-Театре состоится премьера «Маскарада» Лермонтова в редакции Ольги Федяниной и постановке Филиппа Григорьяна. В роли Арбенина — Альберт Макаров.

25 февраля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт творческий вечер музыкального критика, театроведа, либреттиста, поэта, переводчика и писателя Алексея Парина «И музыка, и слово» (6+).

25 февраля в 19:00 в Органном концертном зале зрителей ждут «Мировые хиты джаза» (6+) в исполнении Московского джаз-квартета и Никиты Агафонова (саксофон).

26 и 27 февраля в 11:00 в Пермском театре кукол состоится премьера фантастической истории по повести Михаэля Энде «Момо» (6+).

Момо / фото: kuklindom.perm.ru

26 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ документального фильма «Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена» (12+).

26 февраля в 15:00 в краевой библиотеке им. Горького начнётся онлайн-встреча клуба «Пермский интеллигент» (12+). Тема заседания «Встреча с гончарами мастерской «Круг».

26 февраля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт спецпоказ фильма Лилии Тимирзяновой «Anima/Сопричастие» (12+), музыкальное сопровождение к которому создали музыканты musicAeterna4.

27 февраля в 11:00 в краевой библиотеке им. Горького пройдёт пермский этап всероссийского диктанта на немецком языке Tolles Diktat (12+). Для уровня А1 диктант начнут в 11:00, для уровня А2 — в 12:00, для уровня B1 — в 13:00, для уровня B2 — в 14:00, для уровня C1 — в 15:00.

27 февраля в 15:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов им. В. А. Салина приглашает на музыкальную сказку «Конёк-горбунок» (6+).

27 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ оперы «Риголетто» (16+). Метрополитен Опера помещает шедевр Верди в Берлин 1920-х.

Риголетто / фото: moscow.theatrehd.com

27 февраля в 15:00 и 16:15 в Пермском театре оперы и балета пройдут экскурсии по театру (6+).

27 февраля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Высоцкий» (12+) академического хора «Млада». Концерт пройдёт при участии актёра театра и кино Евгения Дятлова.

27 февраля в 19:00 «Альянс-Франсез-Пермь» приглашает на спектакль творческого объединения Т.О.Т.Э.М. по пьесе Жана Ануя «Оркестр» (16+). Обязательна предварительная регистрация по электронной почте perm@afrus.ru или +7 (342) 206-65-56.

До 17 апреля в галерее «Пермский период» проходит персональная выставка Никаса Сафронова «Ожившие полотна» (6+).

До 27 июля на сайте Opera Vision можно увидеть спектакль «Обещание» (16+) Королевской шведской оперы. «Обещание» (Löftet на шведском языке) — это история Авы, которая разлучена со своим мужем Тео в концентрационном лагере. Решив воссоединиться с ним после войны, она путешествует по руинам травмированной Европы в его поисках.

Ежедневно Музей современного искусства PERMM приглашает послушать подкаст «PERMM на связи» (12+). Уже выпущено три выпуска, посвящённые проекту «Общий маршрут».

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