В ДТП на трассе Пермь — Ильинский погибли четыре человека Ещё двое получили травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ГИБДД Прикамья сообщили о дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими. Авария произошла ночью 24 февраля на автодороге Пермь — Ильинский.

По неустановленной пока причине 35-летний водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим легковым отечественным авто.

В результате ДТП погибли оба водителя и две пассажирки из второго автомобиля. Кроме этого, травмы получили мужчина и пятилетний ребёнок. Они госпитализированы.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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