До конца 2024 года в Прикамье из аварийного жилья расселят более 20,5 тыс. человек Всего на территории края расселению подлежит свыше 880 тыс. кв. м фонда Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

До конца 2024 года в Пермском крае предстоит расселить ещё более 20,5 тыс. человек — из всех домов, признанных аварийными до 2017 года. Такую задачу поставил региональному минстрою и муниципалитетам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает сайт главы и правительства Прикамья.

По словам губернатора, сегодня Пермский край входит в пятерку лидеров в России по темпам расселения ветхого и аварийного жилья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Это позволяет нам опережающими темпами получать финансирование из федерального бюджета на расселение. На эти цели на 2022 год Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нам выделение средств в размере 7,8 млрд руб. При этом в регионе действует своя программа переселения из домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года, что даёт нам возможность более комплексно подходить к расселению, а значит, и к освобождению площадок для последующего строительства. За три года нам удалось переселить более 19 тыс. жителей из порядка 290 кв. м жилья. До конца 2024 года предстоит расселить ещё более 20,5 тыс. человек — из всех домов, признанных аварийными до 2017 года.

По данным краевого минстроя, в 2017 году подошла к своему завершению программа по расселению людей из жилого фонда, признанного аварийным до 2012 года. За этот период расселено около 170 тыс. кв. м. В конце 2018 года был утверждён национальный проект «Жильё и городская среда». В его рамках заявлено требование к концу 2024 году завершить расселение фонда, признанного аварийным до января 2017 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.