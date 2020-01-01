За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у пациентов в 40 муниципалитетах Прикамья В Перми инфекция диагностирована у 1185 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки новые случаи коронавирусной инфекции подтверждены в 40 территориях.

В Перми инфекция диагностирована у 1185 человек, на втором месте Чайковский — 362 заболевших, на третьем Соликамский городской округ — 301 инфицированный.

Более 200 заразившихся выявлено в Чусовском (262) и Краснокамском (246) округах.

Более 100 заболевших выявлено в Чернушинском городском округе (166), Кунгурском муниципальном (146), Осинском городском (145), Ординском муниципальном (127), Верещагинском городском (116) и Очёрском (111) округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.