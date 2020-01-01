В Перми бывшую сотрудницу минобра осудили за мошенничество на 1,1 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывшую сотрудницу министерства образования Прикамья признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам уголовного дела, в 2016 году чиновница и её знакомая, имевшая опыт работы в детских садах, создали мошенническую схему и похитили из бюджета Прикамья более 1,1 млн руб.

Подельницы изготавливали фиктивные документы о работе детского сада в одном из населенных пунктов Пермского района. Ежемесячно они отчитывались о якобы оказанных услугах в дошкольном учреждении, на основе отчётов получали бюджетные субсидии на возмещение затрат. На самом же деле такой организации не существовало.

Суд признал обвиняемых виновными. Одна из них получила четыре года лишения свободы условно, вторая — три года лишения свободы условно.

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