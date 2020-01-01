Елена Синица В Прикамье приостановлено движение по двум ледовым переправам Это связано с погодными условиями Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае временно закрыли движение по двум ледовым переправам. Речь идёт о переправах, соединяющих Оханск с Юго-Камским и посёлок Ильича с селом Троица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как поясняют в ведомстве, решение принято из-за погодных условий: температура воздуха поднялась до положительных значений, вода вышла на поверхность дорожного покрытия переправ.





В регионе продолжают работать 10 ледовых переправ. По три переправы открыты в Гайнском и Соликамском округах, две — в Чусовском, по одной в Косинском и Кунгурском округах.

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