Минтербез предостерёг пермяков от участия в незаконных массовых акциях 24 февраля Призывы к проведению публичных мероприятий появились в социальных сетях Поделиться Поделиться Твитнуть

В социальных сетях размещаются призывы к жителям Пермского края провести 24 февраля 2022 года массовые публичные мероприятия. В министерстве территориальной безопасности Прикамья заявили, что располагают этой информацией, и предупредили, что данные акции незаконны.

«В соответствии с действующим законодательством публичные мероприятия предварительно согласовываются с органами власти, — отметили в ведомстве. — Но никаких уведомлений в органы государственной власти и органы местного самоуправления о согласовании публичных мероприятий в эту дату не подавалось».

В минтербезе напомнили, что действующим законодательством предусмотрены следующие виды административной ответственности: либо штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., либо арест до 15 суток в зависимости от характера совершённых правонарушений.

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