Мария Сыропятова Досрочное расформирование любительских групп по фигурному катанию в ДС «Орлёнок» отменено Занятия продлятся до 31 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Дворец спорта «Орлёнок»

Константин Долгановский

Занятия для любительских групп по фигурному катанию в ДС «Орлёнок» в Перми продлятся до 31 мая. Об этом сообщила Людмила Ознобишина, чья дочь ходит на занятия во дворец спорта.

Решение об отмене расформирования любительских групп с 1 марта было принято на встрече родителей с директором учреждения Ольгой Михалевой.

«Инцидент исчерпан», — отметила Ознобишина.

Напомним, ранее родителям детей, занимавшихся фигурным катанием на льду «Орлёнка», сообщили о досрочном расформировании любительских групп по фигурному катанию. В руководстве учреждения и мэрии Перми отмечали, что речь идёт о переводе детей с системы абонементов на новые договоры.

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