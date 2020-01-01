Мария Сыропятова
Досрочное расформирование любительских групп по фигурному катанию в ДС «Орлёнок» отменено
Занятия продлятся до 31 мая
Занятия для любительских групп по фигурному катанию в ДС «Орлёнок» в Перми продлятся до 31 мая. Об этом сообщила Людмила Ознобишина, чья дочь ходит на занятия во дворец спорта.
Решение об отмене расформирования любительских групп с 1 марта было принято на встрече родителей с директором учреждения Ольгой Михалевой.
«Инцидент исчерпан», — отметила Ознобишина.
Напомним, ранее родителям детей, занимавшихся фигурным катанием на льду «Орлёнка», сообщили о досрочном расформировании любительских групп по фигурному катанию. В руководстве учреждения и мэрии Перми отмечали, что речь идёт о переводе детей с системы абонементов на новые договоры.
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