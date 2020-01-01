Мария Сыропятова В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с закрытием любительских групп фигурного катания в ДС «Орлёнок» С 1 марта во дворце спорта отменяется система абонементов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дворец спорта «Орлёнок» посреди учебного года уведомил родителей детей из любительских групп по фигурному катанию о их досрочном закрытии. «В связи с принятием решения о переходе МАУ «СШОР «Орлёнок» Перми на спортивную направленность, занятия в любительских разновозрастных группах завершаются 27 февраля 2022 года», — говорилось в сообщении.

По данным источников «Нового компаньона», решение руководства «Орлёнка» коснулось около сотни учащихся. Кроме того, как минимум два педагога могут полностью лишиться работы, ещё трое — потерять в зарплате.

«Почему нельзя было дать дозаниматься до конца учебного года — большой вопрос, — отмечает на своей странице в социальной сети политтехнолог Людмила Ознобишина, чья дочь ходит на занятия в одну из расформированных групп. — Понятно, что наши дети не пополнят ряды чемпионов, но они занимались два раза в неделю».

Как отметила Ознобишина, обычно занятия на льду заканчивались в конце апреля. И сейчас уже будет невозможно до сентября найти подходящее место для занятий. Поэтому родители составляют обращения в краевое минспорта и другие ведомства.

Ситуацию сегодня прокомментировали в мэрии Перми.

«Дети, которые занимались в любительских группах, могут продолжить обучение. Расформирование любительских детских групп по фигурному катанию не планируется, — заявили в администрации. — Изменится только правовая форма договорных отношений между родителями и дворцом спорта. Это необходимо для упорядочивания данных о количестве занимающихся».

По данным МАУ «СШОР «Орлёнок», ранее в любительских детских группах действовала система абонементов, договор с учреждением не заключался. При этом «посещение занимающихся было несистематическим и нерегулярным, это не позволяло отследить точное количество человек, находящихся на льду и в зале».

«Не наша беда, что мы не заключили договоры, раз с нас этого не требовали, — отмечает Людмила Ознобишина. — Речь не о том, чтобы просто перевести на договоры, а о расформировании групп и смене у части обучающихся тренеров и расписания».

Родителям уже сброшено сообщение в общий чат с новым расписанием и тренерами.

Кроме того, по данным родителей, ни один ребёнок старше девяти лет не получил возможность заключить договор по новой схеме.

«С января родители были уведомлены через администратора и социальные сети об отмене с 1 марта 2022 системы абонементов и необходимости заключения договора с учреждением», — пояснили ситуацию в мэрии Перми. В учреждении отмечают, что с «Орлёнком» уже заключено 65 договоров, а группы детей в возрасте от трёх до пяти и от шести до восьми лет продолжают занятия.

«Для детей девяти лет и старше были предложены альтернативные варианты перехода в любительские клубы или заключения договора с «Орлёнком» на общих условиях», — ответили в МАУ «СШОР «Орлёнок», отметив, что руководство учреждения готово к общению с родителями. Что касается тренеров, то они уведомлены о сложившейся ситуации. Продление с ними договоров, истекающих 28 февраля, зависит от того, сколько детей станет заниматься в любительских группах.

Родители говорят, что некоторые из них ходили к директору, сидели в приёмной, но с ними так никто и не нашёл время встретиться.

«Из нас сейчас пытаются сделать каких-то дурачков, которые не разобрались в ситуации и начали разборки на пустом месте», — отмечает Людмила Ознобишина, уточнив, что директор учреждения Ольга Михалева после публикаций в соцсетях и СМИ вышла на родителей и готова к встрече.

Предварительно встреча запланирована на 24 февраля.

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