Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 301 тыс. человек За сутки в Пермском крае подтверждено 4408 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае COVID-19 заразились 4408 человек, из них 674 — дети до 17 лет включительно. Выздоровели 5279 жителей региона, скончались 23.

Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 301 478.

На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 3769 пациентов, 347 из них в тяжёлом состоянии, 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 24 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от COVID-19 1 347 683 жителя.

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