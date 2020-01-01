Елена Синица Александр Борисов: 500 человек — не предел. Людей будет больше Зампред правительства считает, что нужно подготовиться к большему числу беженцев из Донбасса Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Борисов

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 24 февраля, состоялось заседание краевого правительства. В рамках заседания, в частности, был поднят вопрос приезда беженцев из ДНР и ЛНР в Пермский край.

По словам зампредседателя краевого правительства Александра Борисова, регион должен подготовиться к большему числу прибывающих.





«500 человек — не предел. Людей будет больше, поэтому мы изначально должны подготовиться к большему объёму пребывающих», — сказал Борисов.





Он также добавил, что у региона возникают сложности, но в основном они связаны с подготовкой в кратчайшие сроки помещений для прибывающих, а также с обеспечением водоснабжения.





«Естественно, нужно соблюсти все санитарно-технические нормы. В частности, сейчас стоит вопрос по лагерю «Колос» в Барде на 100 мест. Дело в том, что корпус лагеря имеет одну стену с детским садом, — пояснил Борисов. — С коллегами из Роспотребнадзора сейчас отрабатываем вопрос, каким образом организовать всё, чтобы не было пересечений детей из детсада и прибывших. Объявлен сбор тёплых вещей, игрушек, средств. Думаю, они понадобятся».





Борисов отметил, что в целом работа идёт в текущем режиме, без сбоев. Все задействованные службы работают в полной мере.





«Ситуацию дальше мониторим и более ответственно к ней относимся. Я сам, как только первые люди приедут к нам, намерен съездить в пункт временного размещения, чтобы проверить условия пребывания», — заключил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





Напомним, ранее власти озвучили дату приезда и места размещения беженцев.

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