Андрей Стрельцов «Молот» в гостях проиграл «Торосу» Счёт в серии плей-офф ВХЛ стал ничейным Поделиться Поделиться Твитнуть

В Нефтекамске 23 февраля состоялся второй поединок серии плей-офф в розыгрыше Кубка Петрова. Хоккеисты «Молота» уступили в гостях местному «Торосу» 2:3.

В первом периоде команды команды обменялись голами. В составе пермяков отличился Игорь Зенчиков. В третьей двадцатиминутке Даниил Сероух вывел «молотобойцев» вперёд, но хоккеисты «Тороса» сумели отыграться.

Таким образом, всё решилось в овертайме, где команда из Нефтекамска первой добилась успеха.

Теперь серия перемещается в Пермь, где 26 и 27 февраля команды проведут третий и четвертый матчи.













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