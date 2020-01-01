Прокуратура внесла представление главе Перми за неочищенные улицы Устранение выявленных нарушений взято на контроль Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Перми в ходе проверки сообщений СМИ о проблемах качества уборки дорог и тротуаров краевого центра зафиксировала факты неудовлетворительного содержания дорожных объектов, об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В целях защиты прав жителей прокуратура внесла главе города представление, в котором указано на недостатки работы отраслевого департамента.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.

Напомним, согласно опросу, проведённому порталом SuperJob, пермяки оценили уборку снега в городе на 2,63 балла из пяти возможных.

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