Елена Синица Пермяки оценили уборку снега в городе на 2,63 балла Лучше всего снег этой зимой убирали в Красноярске, Казани и Омске Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми оценили уборку снега в городе этой зимой на 2,63 балла из пяти возможных. Такие данные приводит портал SuperJob.

Судя по комментариям, «часть дворовых территорий оказались «ничьими» и всю зиму не убираются», добавили в SuperJob.





Выше всего качество уборки снега оценили в Красноярске (3,13), Казани (3,12) И Омске (2,99).





Напротив, в конце рейтинга Санкт-Петербург (1,92), Волгоград (2,03) и Уфа (2,39).

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