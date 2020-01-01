Елена Синица
Пермяки оценили уборку снега в городе на 2,63 балла
Лучше всего снег этой зимой убирали в Красноярске, Казани и Омске
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Жители Перми оценили уборку снега в городе этой зимой на 2,63 балла из пяти возможных. Такие данные приводит портал SuperJob.
Судя по комментариям, «часть дворовых территорий оказались «ничьими» и всю зиму не убираются», добавили в SuperJob.
Выше всего качество уборки снега оценили в Красноярске (3,13), Казани (3,12) И Омске (2,99).
Напротив, в конце рейтинга Санкт-Петербург (1,92), Волгоград (2,03) и Уфа (2,39).
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