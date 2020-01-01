Андрей Стрельцов
«Амкар» начал сбор в Сочи и потерпел первое поражение
Пермский футбольный клуб уступил минскому «Динамо»
Футболисты «Амкара» начали подготовку к возобновлению сезона на базе в Сочи. В субботу они провели первый контрольный поединок поединок и уступили минскому «Динамо» 0:2.
В первом тайме белорусские футболисты забили гол с пенальти, а после перерыва уже с игры на 77 минуте.
Сбор на черноморском побережье будет продолжен. 26 февраля подопечные Рустема Хузина сыграют с брянским «Динамо». 28 февраля «Амкар» проэкзаменует ростовский СКА.
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