В Пермском крае коронавирусом заболели ещё 4 520 человек Выздоровели 7 887 жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 4 520 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус диагностирован у 820 детей. Выздоровели 7 887 пациентов, скончались 26 человек.

За сутки было госпитализировано 400 жителей Прикамья. Сейчас в больницах региона находится 3 737 пациентов с коронавирусом, 360 из них в тяжелом состоянии, 116 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 23 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 408 963 человека. 1 347 600 жителей завершили курс вакцинации.

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