В Перми продуктовую сеть «Пятерочка» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе
Реклама алкоголя была размещена на наружных дверях магазина
Пермское УФАС России за нарушение Закона о рекламе оштрафовало ООО «Агроторг», работающее под брендом «Пятерочка», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Рекламный материал с изображением спиртосодержащего продукта размещался на наружных дверях при входе в магазин «Пятерочка» в Мотовилихинском районе Перми, а закон запрещает размещать рекламу алкоголя указанным способом.
ООО «Агроторг» было признано виновным в нарушении части 1 статьи 14.3 КоАП РФ и оштрафовано на 50 тыс. руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.