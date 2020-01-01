В Перми продуктовую сеть «Пятерочка» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе Реклама алкоголя была размещена на наружных дверях магазина Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС

Пермское УФАС России за нарушение Закона о рекламе оштрафовало ООО «Агроторг», работающее под брендом «Пятерочка», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рекламный материал с изображением спиртосодержащего продукта размещался на наружных дверях при входе в магазин «Пятерочка» в Мотовилихинском районе Перми, а закон запрещает размещать рекламу алкоголя указанным способом.

ООО «Агроторг» было признано виновным в нарушении части 1 статьи 14.3 КоАП РФ и оштрафовано на 50 тыс. руб.

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