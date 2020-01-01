К концу недели в Пермском крае похолодает до -12 градусов Понижение температуры сменится новым потеплением Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу недели в Пермском крае синоптики пообещали существенное похолодание. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, резкое понижение температуры ожидается в ночь на 25 февраля.

Столбик термометра опустятся до −12°…−6°, в Перми до −7°. В дневные часы в крае будет −6…−1°, в Перми около −3°.

В субботу, 26 февраля, температура окажется ещё ниже, однако похолодание будет недолгим.

Конец февраля в краевом центре ожидается умеренно теплым и снежным.





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