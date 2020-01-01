К концу недели в Пермском крае похолодает до -12 градусов
Понижение температуры сменится новым потеплением
К концу недели в Пермском крае синоптики пообещали существенное похолодание. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, резкое понижение температуры ожидается в ночь на 25 февраля.
Столбик термометра опустятся до −12°…−6°, в Перми до −7°. В дневные часы в крае будет −6…−1°, в Перми около −3°.
В субботу, 26 февраля, температура окажется ещё ниже, однако похолодание будет недолгим.
Конец февраля в краевом центре ожидается умеренно теплым и снежным.
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